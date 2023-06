Katrin Langensiepen vor Ort in Sachen Inklusion

Katrin LANGENSIEPEN im Europaparlament in Brüssel

Foto: European Union 2019 - Source : EP

Mainz / Sachsenheim Katrin Langensiepen muss als Mitglied des Europäischen Parlaments zwar oft in Brüssel und anderen Ländern sein. Der selbst behinderten Abgeordneten von den Grünen ist es jedoch auch wichtig, im Kontakt mit Aktiven vor Ort in Deutschland zu sein. Während sie bei der Weiterbildung zur Selbstvertretung behinderter Menschen des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) am 17. Juni in Mainz online zugeschalten wird, um u.a. über die Staatenkonferenz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in New York zu berichten, wird sie am 21. Juni in Sachsenheim bei Ludwigsburg vor Ort sein und über Inklusion diskutieren. Im Europäischen Parlament setzt sich Katrin Langensiepen u.a. für einen inklusiven Arbeitsmarkt und für Alternativen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein.

„Der Kreisverband Ludwigsburg von Bündnis 90/Die Grünen lädt herzlich dazu ein, am 21. Juni den Besuch von Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments, in Sachsenheim zu erleben. Gemeinsam mit allen Interessierten findet eine spannende Betriebsbesichtigung der ISAK gemeinnützigen GmbH statt, gefolgt von einer Dialogrunde zur Förderung der Inklusion. Seid dabei und lasst euch dieses besondere Ereignis nicht entgehen. Die Betriebsbesichtigung beginnt um 15:30 Uhr und bietet faszinierende Einblicke in die innovativen Arbeitsabläufe und die inklusive Unternehmenskultur der ISAK gGmbH. Im Anschluss daran erwartet euch um 18:00 Uhr eine offene Austauschrunde im Restaurant Holderbüschle, das ebenfalls für sein vorbildliches Engagement in Sachen Inklusion ausgezeichnet wurde. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen und in einem lockeren Dialog über das Thema Inklusion zu diskutieren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an [email protected], um euren Platz zu sichern. Der Kreisverband Ludwigsburg von Bündnis 90/Die Grünen und die Grüne Liste Sachsenheim freuen sich auf eure zahlreiche Teilnahme und darauf, gemeinsam mit euch die Förderung der Inklusion voranzutreiben. Seid dabei und gestaltet mit uns eine inklusive Gesellschaft!“ So heißt es in einer Terminankündigung des Kreisverband Ludwigsburg von Bündnis 90/Die Grünen.