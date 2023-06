Flamme der Hoffnung in Berlin

Ankunft der „Flame of Hope“ am Flughafen Berlin Brandenburg

Foto: Günter Wicker / FBB

BERLIN (kobinet) Die Flamme der Special Olympics World Games Berlin 2023 ist in der Hauptstadt angekommen. In wenigen Tagen wird das Special Olympics Feuer bei der Eröffnungsfeier der Weltspiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung entzündet. Feierlich wurde die „Flame of Hope” von der Hohepriesterin an Sven Albrecht, als Stellvertreter für die Gastgeberstadt und CEO des Organisationskomitees der Weltspiele, übergeben und setzte damit einen weiteren emotionalen Höhepunkt auf der Reise zu der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung.

Die Berliner Sportsenatorin Iris Spranger hatte die Delegation um Athletin Natascha Wermelskirchen und den Geschäftsführer des Organisationskomitees der Weltspiele, Sven Albrecht, sowie die „Flame of Hope” am Flughafen Berlin Brandenburg am Donnerstagnachmittag empfangen.

„Es ist ein einzigartiger Moment für uns alle, heute mit der Special Olympics Flamme in Berlin zu landen. Wir fiebern der Entzündung des Feuers am 17. Juni im Olympiastadion entgegen. Auf dem Weg dahin wird die Flamme in den nächsten Tagen Menschen zusammenbringen und ein starkes Zeichen für Vielfalt, Toleranz und den unified Gedanken sein“, betont Sven Albrecht, CEO Special Olympics World Games Berlin 2023.

Am 14. Juni startet der offizielle Fackellauf durch die Host Towns, die Gastgeber-Kommunen der internationalen Delegationen, in Brandenburg und Berlin. Am 17. Juni wird die Flamme der Special Olympics World Games Berlin 2023 bei der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion entfacht.