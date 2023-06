No body found to use for abstract...

Foto: Deutschlandfunk

Köln (kobinet) "Ralf Andrasch ist Torwart im Fußball. Er macht bei den Special Olympics World Games in Berlin mit. Das ist ein großes Sport-Turnier. Dort treten Sportler mit geistiger Beeinträchtigung aus der ganzen Welt an." So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Folge des Podcast "Players - Der Sportpodcast" des Deutschlandfunks, der in einfacher Sprache von Marina Schweizer erstellt wurde.

Link zum Podcast im Deutschlandfunk