Café Pause Inklusiv auf dem Evangelischen Kirchentag

Logo des 38. Evangelischen Kirchentags

Foto: 38. Evangelischen Kirchentag

Nürnberg (kobinet) Am Mittwoch, den 7. Juni hat der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg begonnen. Das inklusive Team des "alstersnack“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf gestaltet dabei gemeinsam mit Mitarbeitenden anderer diakonischer Einrichtungen vor Ort das Café Pause Inklusiv. Das Café Pause inklusiv ist ein Ort der Begegnung und der Vielfalt. Auch Menschen, die sonst nicht in der Gastronomie arbeiten, machen mit und sorgen dafür, dass es frischen Kaffee, Tee und Snacks gibt und das Café ein Ort zum Erholen und Wohlfühlen wird. Erstmalig werden bei Pause inklusiv nur Snacks aus handwerklicher inklusiver und diakonischer Produktion angeboten.

Uwe Mletzko, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) betonte: „Ich freue mich, dass Menschen mit und ohne Behinderung das Café Pause inklusiv als einen Ort gestalten, an dem alle willkommen sind.“ Kirchentage seien so etwas wie eine gesellschaftliche Zeitansage, so Mletzko: „Begegnung und Austausch sind wichtig für eine aktuelle Standortbestimmung. Das Motto „Jetzt ist die Zeit“ passt dazu: Nicht irgendwann, sondern jetzt und hier ist unser Handeln für eine gerechte und barrierefreie Gesellschaft notwendig. Es ist gut, dass der Kirchentag die Möglichkeit bietet, dass sich hier Menschen auf Augenhöhe begegnen, die etwas bewegen wollen.“

Café Pause inklusiv ist auf dem Kirchentag auf dem Messegelände in Nürnberg in Halle 9 am Stand 9-D 63 zu finden. Bis Samstag, 10 Juni, ist es jeweils von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.