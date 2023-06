Special Olympics Flamme nach Deutschland unterwegs

Hohepriesterin überreicht Sven Albrecht die entzündete Weltspiele Fackel

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein

ATHEN (kobinet) Wenige Tage vor Beginn der Special Olympics World Games Berlin 2023 ist das olympische Feuer auf dem Weg nach Deutschland. In Athen wurde gestern die Flamme der Special Olympics, die „Flame of Hope”, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im historischen Zappeion Megaron entzündet. Im Beisein der Präsidentin Griechenlands, Katerina Sakellaropoulou, des deutschen Botschafters Dr. Ernst Reichel und Teilnehmern der Special Olympics Bewegung wurde die „Flame of Hope“ an Sven Albrecht, den Geschäftsführer Special Olympics World Games Berlin 2023, übergeben.

Die „Flame of Hope“ wird heute in Deutschland erwartet. Die Special Olympics World Games (SOWG) finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt. Es handelt sich um die weltweit inklusivste Sportveranstaltung mit Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Special Olympic World Games werden alle vier Jahre im Wechsel als Sommer- und Winterspiele ausgerichtet. In diesem Jahr findet dieses vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportereignis erstmals in Deutschland statt.

Die Weltspiele sind Anlass und Gelegenheit, die praktische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verstärkt in den Blick zu nehmen und Menschen mit Behinderungen stärker am gesellschaftlichen Leben und insbesondere am Sport teilhaben zu lassen.

Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Weltspiele obliegt der Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH. Neben dem Bundesministerium des Innern und für Heimat ist die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport wichtigster Förderer der Special Olympics World Games 2023.