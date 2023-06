Wanderausstellung Flucht, Migration, Behinderung in Bremer Stadtbibliothek

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) Dem Landesbehindertenbeauftragten von Bremen, Arne Frankenstein, ist es gemeinsam mit der Stadtbibliothek Bremen gelungen, die Wanderausstellung "Flucht, Migration, Behinderung - Einblicke und Erfahrungen zum Leben in Deutschland“ nach Bremen zu holen. Vom 21. Juni bis zum 9. Juli ist die Ausstellung im Wall-Saal in der Stadtbibliothek Bremen, Zentralbibliothek (Am Wall 201, 28195 Bremen https://www.bremen.de/barrierefrei/visitenkarte/stadtbibliothek-bremen---zentralbibliothek-334917#/) zu sehen. Die Ausstellung "Flucht, Migration, Behinderung – Einblicke und Erfahrungen zum Leben in Deutschland" informiert über die Schnittstelle Flucht, Migration und Behinderung und bietet Akteur*innen und Selbstvertreter*innen einen Ort, an dem sie ihre Geschichten erzählen.

Am 21. Juni wird die Ausstellung offiziell um 12:00 Uhr eröffnet. Nach einer Begrüßung durch die Veranstaltenden und einer Vorstellung der Ausstellung durch MINA – Leben in Vielfalt e.V. besteht im Rahmen eines Mittagsimbiss Zeit, die Ausstellung zu besuchen. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis zum 15. Juni per E-Mail an [email protected] oder per Telefon 361 18181. Zur Planung von weiteren Unterstützungsmöglichkeiten möchten wir Sie bitten, Ihren konkreten Bedarf an Deutscher Gebärdensprache oder anderen Notwendigkeiten frühzeitig anzumelden. Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, können aber dennoch nicht garantieren, dass wir jegliche Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen können“, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Informationen: https://www.behindertenbeauftragter.bremen.de/oeffentlichkeit/tagungen-und-veranstaltungen/tagungen-und-veranstaltungen-2023-40082