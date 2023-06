Special Olympics World Games müssen Leuchtturmveranstaltung werden

No body found to use for abstract...

Foto: Thomas Kläber / TRIALON GmbH

BERLIN (kobinet) In zehn Tagen beginnen in Berlin die Special Olympics World Summer Games 2023, die 16. internationalen Sommerspiele der Special Olympics. Zu diesen Spielen kommen rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Länder-Delegationen, 20.000 Freiwillige, Trainer, Schiedsrichter und Gäste aus aller Welt nach Berlin. Der sportpolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE, André Hahn, befürchtet durch die Termingestaltung selbstverursachte Probleme, da im gleichen Zeitraum vom 12.bis zum 23. Juni 2023 die AIR DEFENDER 2023 stattfinden wird.

AIR DEFENDER 2023 ist das größte Militärmanöver der Luftstreitkräfte der Bundeswehr unter Beteiligung von 25 Staaten, 250 Luftfahrzeugen und 10.150 Teilnehmern, das dieselbe Bundesregierung genehmigt hat, die nach André Hahns Worten auch davon spricht, dass diese Special Olympics World Games die größte Sportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen in München 1972 und eine Leuchtturmveranstaltung in der internationalen Sportwelt sind.

Dieses Militärmanöver ist aus Sicht des LINKEN-Politikers ohnehin ökologisch, finanziell und auch hinsichtlich der Beeinträchtigungen für die Bevölkerung unverantwortlich. Aber auch sind damit ebenso spürbare Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr zu erwarten. Es wird definitiv zu Flugausfällen, erheblichen Verspätungen und Umleitungen im Luftverkehr kommen, welche die An- und Abreise der Delegationen und Gäste zu den Special Olympics World Games massiv beeinträchtigen werden. „So etwas hat es bei einer internationalen Sportgroßveranstaltung noch niemals gegeben,“ stellt André Hahn mit Blick auf diese Termingestaltung fest.