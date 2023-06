Online-Diskussion zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Beratung

Tastatur

Foto: H.T.

Heidelberg/Berlin (kobinet) Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und ihre wissenschaftlichen Kooperationspartner laden zur Online-Diskussion zum Thema Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Beratung ein, die noch bis zum 21. Juni durchgeführt wird. Für Menschen mit Behinderungen eröffnet sich in Deutschland eine ganze Bandbreite an Beratungsangeboten, wenn es um die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geht. Aber wie muss eine gute Beratung aussehen? Welche Fragen und Erwartungen haben Ratsuchende? Wo liegen Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Angebote? Über diese Themen, gute Beispiele aus der Praxis, mögliche Handlungsbedarfe und passende Lösungsansätze diskutieren Expertinnen und Experten mit Interessierten in einer öffentlichen Online-Diskussion der DVfR und ihrer wissenschaftlichen Kooperationspartnerin an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Link zur Online-Diskussion

Die Diskussion ist Teil des Kooperationsprojekts „Zugänglichkeit – Inklusion – Partizipation. Nachhaltige Teilhabe an Arbeit durch Recht (ZIP – NaTAR)“, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds gefördert wird.