DOTA live beim 21. Deutschen Hörfilmpreis 2023

Hinweis auf Deutschen Hörfilmpreis am 20. Juni 2023

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Am 20. Juni wird der 21. Deutsche Hörfilmpreis im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin verliehen. In diesem Jahr kehrt der Deutsche Hörfilmpreis wieder in die Räume der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom zurück, wo Filmexperte und Moderator Steven Gätjen durch den glanzvollen Abend führen wird. Für den musikalischen Rahmen wird DOTA sorgen. Die Berliner Band um Musikerin Dota Kehr strickt aus feinsinnigen, vielschichtigen Texten und vom Bossa Nova und Jazz beeinflussten Klängen schöne und eingängige Popsongs, wie es in einer Presseinformation des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) heißt.

Stets voller Poesie gehe es in den Songs von DOTA mal politisch, mal melancholisch, mal lustig, mal albern zu – dabei stets zeitkritisch. Immer wieder entfalte sich die Tragweite mancher Gedanken erst beim zweiten oder dritten Hören, heißt es weiter vonseiten des DBSV.

Die Musiker von DOTA sind Berliner Jazzmusiker: Janis Görlich am Schlagzeug, Jonas Hauer am Keyboard, Alex Binder am Bass sowie Jan Rohrbach an der Gitarre und natürlich Dota Kehr, die neben ihrer Stimme eine weitere Gitarre ins Spiel bringt.

Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Diese Filme sind mit einer Audiodeskription (AD) versehen, die in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreibt. Diese Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Der 21. Deutsche Hörfilmpreis 2023 wird gefördert durch die Aktion Mensch. Hauptsponsor ist Pfizer Deutschland.

Die Übersicht aller nominierten Produktionen und weitere Informationen unter www.deutscher-hoerfilmpreis.de

Infos zum Deutschen Hörfilmpreis auf facebook:

www.facebook.com/Deutscher.Hoerfilmpreis