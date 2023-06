Mit Sport Hürden überwinden und Teilhabe ermöglichen

Logo: PRO RETINA Deutschland

Foto: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Im Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Während Inklusion auf der olympischen Ebene angekommen ist, wie auch die Paralympics zeigen, fehlt sehbehinderten und blinden Menschen auf der Ebene der Sportvereine vor Ort vielfach die Möglichkeit zur Teilhabe. Daher hat PRO RETINA Deutschland in diesem Jahr eine Kampagne für mehr Inklusion in Sportvereinen gestartet.

„Sehbehinderte und blinde Menschen, die im Ruderklub gemeinsam mit Sehenden rudern oder im Verein Fußball spielen – leider ist das in Deutschland eine Seltenheit. Das wollen wir ändern“, erklärt Dario Madani, Vorstandsvorsitzender von PRO RETINA und ergänzt: „Sport ist wichtig für die körperliche und seelische Gesundheit. Er bringt Menschen zusammen und hilft, Hürden zu überwinden – auch in den Köpfen.“

Daher appelliert PRO RETINA an die Vereine, mehr inklusive Angebote zu machen. Wie sportlich Menschen mit Seheinschränkung sein können, zeigen die Mitglieder des Arbeitskreises Sport von PRO RETINA: Sie rudern, klettern, fahren Inline-Skates, spielen Tischtennis, machen Yoga oder gehen ins Fitnessstudio. Damit bestätigen sie ihr Motto: „Alles ist möglich!“

„Inklusive Angebote sind eine Win-win-Situation. Sie tragen zur Teilhabe bei und ermöglichen Vereinen, neue Mitglieder zu gewinnen“, bringt Madani die Vorteile auf den Punkt.