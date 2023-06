Symbol Gebärdensprache

Foto: Schweizer Eidgenössisches Departement des Innern

Bonn (kobinet) "Wie kommunizieren eigentlich Menschen ohne Gehör? Gibt es verschiedene Dialekte in der Gebärdensprache? Wie funktioniert die Grammatik und wie buchstabiere ich meinen Namen? Das alles erfährst du in unserem Artikel zur Deutschen Gebärdensprache." So heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch.

