Bericht zur Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2022

Foto: BA

Nürnberg (kobinet) "Die Erwerbsbeteiligung schwerbehinderter Menschen ist deutlich niedriger als bei der nicht-schwerbehinderten Bevölkerung. Die Arbeitsmarktentwicklung für schwerbehinderte Menschen wird weniger durch die Konjunktur und stärker durch rechtliche Rahmenbedingungen und die demografische Entwicklung beeinflusst. Die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen ist seit Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Wachstumstrend wurde allerdings in dem von der Corona-Pandemie stark betroffenen Jahr 2020 gestoppt und stagnierte zuletzt." Das sind einige Ergebnisse des Berichts zur Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2022 der Bundesagentur für Arbeit.

Schwerbehinderte Menschen arbeiten in allen Branchen. Häufig sind sie im Verarbeitenden Gewerbe oder im Öffentlichen Dienst tätig. Im Durchschnitt des Jahres 2022 waren 164.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Der neue Bericht aus der Reihe „Blickpunkt Arbeitsmarkt“ gibt einen detaillierten Einblick in Wort und Bild zur Beteiligung am Erwerbsleben, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Teilnahmen an aktiver Arbeitsmarktpolitik schwerbehinderter Menschen, heißt es in einem Hinweis des Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) auf den Bericht.

Link zum Bericht der Bundesagentur für Arbeit