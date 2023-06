Nachgefragt bei Jürgen Dusel: Special Olympics – eine Chance?

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Berlin (kobinet) "Mitte Juni beginnen in Berlin die Special Olympics World Games. Sabina Matthay fragt Jürgen Dusel, den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, was solche Weltspiele zur Selbstermächtigung von Menschen mit Lernschwierigkeiten beitragen können", heißt es in der Ankündigung einer knapp 25minütigen Sendung von rbb24.

Im Interview spricht Jürgen Dusel übrigens nicht von „geistig behinderten Menschen“, wie das meist in der Kommunikation von Special Olympics getan wird, sondern verwendet konsequent den Begriff „Menschen mit Lernbeeinträchtigung“.

Link zum Beitrag von rbb24