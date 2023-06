Bericht zur Lage von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt

BERLIN (kobinet) Im Jahr 2022 waren durchschnittlich 164.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Zugleich hatten aber auch Menschen mit einem Schwerbehinderten-Status eine Arbeit. Sie waren eigentlich in allen Branchen tätig, arbeiteten jedoch häufig im Verarbeitenden Gewerbe oder im Öffentlichen Dienst. Wie das mit der Arbeit von Menschen mit Schwerbehinderung im Jahr 2022 insgesamt war, das zeigt ein Bericht aus der Reihe "Blickpunkt Arbeitsmarkt".

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Zahl der Schwerbehinderten in Deutschland sowie ihrer Beteiligung am Erwerbsleben. In dem Zusammenhang gibt dieser Bericht Informationen über die Arbeitslosigkeit sowie die Qualifkation Schwerbehinderter und zur Förderung schwerbehinderter Menschen. Dieser Bericht ist auf dieser Seite im PDF-Format nachzulesen, beziehungsweise aus dem Internet herruter zu laden.