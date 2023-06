50 Jahre fachschule für soziale arbeit alsterdorf

Lern- und Gedenkort der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Foto: Axel Nordmeier

HAMBURG (kobinet) Die fachschule für soziale arbeit alsterdorf feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Bildungseinrichtung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf nahm 1973 ihre Arbeit auf und blickt mit ihrer nun 50-jährigen Expertise in der Ausbildung zum / zur Heilerziehungspfleger / Heilerziehungspflegerin auf einen großen Erfahrungsschatz bei der Begleitung von Menschen mit Behinderung zurück. Die Ausbildungsinhalte wurden stets am Puls der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen innovativ und zukunftsweisend weiterentwickelt.

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe sagte im Rahmen der Festveranstaltung am Freitag in der fachschule: „Die Fachschule für soziale Arbeit Alsterdorf hat mit ihrer Ausbildung einen entscheidenden Wandel eingeleitet: Von der manchmal bevormundenden ‚Betreuung‘ von Menschen mit Behinderung hin zu einer persönlichen Assistenz, die den Willen des Menschen in den Mittelpunkt stellt und dabei unterstützt, dass sein Recht auf Teilhabe wahrgenommen werden kann. Dieses vielfältige und spannende Berufsfeld trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft sich inklusiv weiterentwickelt.“

Heute bietet die fachschule zwei verschiedene Ausbildungen in unterschiedlichen Formaten für Berufsanfängerinnen und Berufseinsteiger sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern an, die zu Heilerziehungspflegern und zu Sozialpädagogischen Assistenten ausgebildet werden. Zirka 230 Schüler werden dabei von rund 32 Lehrkräften unterrichtet. Zudem gibt es die Möglichkeit, über das Erasmus-Programm der Schule ein Auslandspraktikum zu absolvieren, um international Erfahrungen im jeweiligen Berufsfeld sammeln zu können.