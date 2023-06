Umfrage zu Erwachsenen mit Down-Syndrom am Arbeitsmarkt

BERLIN (kobinet) Welche und wieviele Arbeitsplätze stehen in Deutschland Erwachsenen mit Down-Syndrom zur Verfügung und wie viele von ihnen sind in Werkstätten beziehungsweise auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt - darüber gibt es bisher keine repräsentativen Zahlen. Das deutsche Down Syndrom Infocenter führt deshalb dazu eine Online.-Umfrage durch.

Auf der Grundlage der dann neu gewonnen Zahlen lässt sich gegenüber den Entscheidungsträger in Politik und Arbeitswelt auf dieser Grundlage darstellen, wie der Weg auf den Arbeitsmarkt gestaltet werden sollte und was Familien auf dem Weg dorthin unterstützen würde. Das Infocenter möchte damit die Erkenntnisse aus der Umfrage vertiefen und optimalerweise konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten.

Die Umfrage ist anonym und dauert zirka 10 bis 12 Minuten und umfasst 20 Fragen: Die ersten 17 Fragen richten sich an Eltern/Angehörige. Drei Fragen am Schluss wenden sich an die arbeitenden Personen mit Down-Syndrom selbst.

Abgefragt werden Schulbildung, Praktika, Vorbereitung auf das Berufsleben, Entscheidungsbeteiligung der Person mit DS, sowie die Erfahrungen der Familien mit Hindernissen und Hilfen. Die Umfrage „Erwachsene mit Down-Syndrom am Arbeitsmarkt in Deutschland“ läuft unter diesem Link bis 31. Juli 2023.