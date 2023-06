Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg/Kassel (kobinet) "Wie wir vorhandene Gesetze immer wieder stärken müssen", so titelte der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Rückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im Mai 2023, der pünktlich zum 1. Juni veröffentlicht wurde. Im Gespräch mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul ging es u.a. um einige der fast 220 veröffentlichten Nachrichten im Mai 2023. U.a. gingen die beiden der Frage nach, warum wir ständig Stärkungsgesetze brauchen und nahmen Abschied von Harald Reutershahn, der heute am 1. Juni beigesetzt wird.

„211 Nachrichten zählte Ottmar-Miles Paul von den Kobinet-nachrichten im Monat Mai auf der Plattform. Von guten bis weniger guten, von lustigen bis traurigen Nachrichten … vieles war dabei. Auch wir versuchen in unserem Rückblick darauf zu schauen und streifen in knapp 55 Minuten nur einen Bruchteil der wichtigsten Nachrichten. 80 Prozent der Spielplätze in Deutschland sind nicht barrierefrei, das ergab eine Studie der Ation Mensch. Die Kinder brauchen eine Grundsicherung! Was bringt eine Resolution der WHO zu Reha-Maßnahmen? Was ist das IPReG? Warum brauchen wir ständig Stärkungsgesetze? Abschied von einem der Pioniere der kobinet-nNachrichten. Wie wertvoll war der Protest der Deutschen Werkstatträte in Berlin? Es ist nur ein Auszug aus einem bewegten Monat. In Textform alles nachzulesen auf www.kobinet-nachrichten.org“, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Monatsrückblicks auf die Behindertenpolitik im Mai 2023.

Link zum IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Mai 2023

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts