Wie Vielfalt gepflegt werden kann

Alexander Pröbstl

Foto: KSL.NRW

Gelsenkirchen (kobinet) Alexander Pröbstl ist Vorstand für Pflege und Patientenservice am Universitätsklinikum (UK) Bonn. Von den 8.500 Mitarbeiter*innen des UK Bonn arbeiten rund 2.500 Menschen in der Krankenpflege. Dazu zählen beispielsweise das Chirurgische Zentrum, das Herzzentrum, die Innere Medizin, Intensivpflege, Neurologie, Epileptologie, Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, das Eltern-Kind-Zentrum sowie Frauenheilkunde. Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Nordrhein-Westfalen (KSL.NRW) war vor Ort, um mit ihm darüber zu sprechen, wie er das Praxishandbuch Vielfalt Pflegen in der Pflegedirektion im Sinne eines inklusiven Gesundheitssystems einsetzt, und, was das bislang bewirkt hat. Im Blog des KSL.NRW Fensterblick wurde nun der Bericht mit einem Interview mit Alexander Pröbstl veröffentlicht.

„Das Praxishandbuch Vielfalt Pflegen ist Teil unserer Schriftenreihe: Die KSL-Konkret #4 ist wichtiger Bestandteil unserer Kampagne Inklusive Gesundheit: https://www.ksl-nrw.de/de/inklusive-gesundheit, das wir Ende 2020 veröffentlicht und im Zuge der generalistischen Pflegeausbildung konzipiert auf den Weg gebracht haben. Die damalige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.ksl-nrw.de/de/node/3486„, heißt es vonseiten des KSL.NRW

Link zum Interview des KSL.NRW mit Alexander Pröbstl