VOGUE Germany porträtiert die Special Olympics Athletinnen

Gruppenbld der VOGUE Germany der drei Athletinnen der Special Olympics World Games Berlin 2023

Foto: Neda Rajabi für VOGUE Germany

BERLIN (kobinet) In der am 30. Mai 2023 erscheinenden Juni-Ausgabe der internationalen Modezeitschrift "Vogue" stellt diese Zeitschrift die Special Olympics Athletinnen Heidi Kuder, Natascha Wermelskirchen und Tamara Röske aus dem deutschen Kader vor. Dazu wurden sie in Berlin in einem Mix aus aktuellen Designerkollektionen und Sportswear in der Rudolf-Harbig-Halle, dem Landesleistungszentrum Leichtathletik direkt neben dem Berliner Olympiastadion fotografiert..

„In Deutschland ist die generelle Aufmerksamkeit für Sport groß. Durch unser Shooting mit den drei Athletinnen aus dem deutschen Kader wollen wir dazu beitragen, die Perspektive zu erweitern und durch den expliziten Fashionkontext auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen voranzubringen, denn gerade im Modeumfeld findet das noch nicht selbstverständlich genug statt“, so Maria Hunstig, Features Director VOGUE Germany.

Die 17jährige Heidi Kuder tritt in drei Kategorien bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 an: im Kugelstoßen, in der 4 x 100-Meter-Staffel sowie im Hundertmeterlauf.

Die 28-Jährige Natascha Wermelskirchen wohnt in Wuppertal und tritt als Torhüterin der Deutschen Damenfußballmannschaft bei den Special Olympics World Games an.

Die 27-jährige Stuttgarterin Tamara Röske begann bereits im Alter von elf Jahren mit ersten Modeljobs und stand als Schauspielerin auch in TV- und Filmproduktionen wie „Fack ju Göhte 3“ vor der Kamera. Bei den Special Olympics tritts sie ebenfalls wie Kuder in drei Disziplinen als Leichtathletin an: im Weitsprung, bei der 4 x 100-Meter-Staffel und im Hundertmeterlauf.