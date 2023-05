Rollstuhlbasketball mit weiteren Höhepunkten

Deutsche Herren-Nationalmannschaft

Foto: Gero Müller-Laschet

KÖLN (kobinet) Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Dubai hat sich die deutsche Herren-Nationalmannschaft den zweiten Platz vor Weltmeister Großbritannien gesichert. In der kommenden Woche beginnt nun in Dubai die Weltmeisterschaft im Rollstuhlbasketball. Eine letzte Standortbestimmung vor dem Abflug in den Mittleren Osten gab es beim hochkarätig besetzten CBH Rechtsanwälte Nations Cup Cologne, den der RBC Köln 99ers seit 2018 bereits zum fünften Mal ausrichtete. Der amtierende Europameister Niederlande konnte dabei das Turnier mit drei Siegen und einer Niederlage für sich entscheiden

Das Team in Orange unterlag im Turnierverlauf lediglich dem Silbermedaillengewinner der Paralympics 2021, Japan. Deutschland unter Bundestrainer Nicolai Zeltinger wurde Zweiter, Weltmeister Großbritannien Dritter vor Japan und WM-Teilnehmer Südkorea auf Platz fünf.

Insgesamt verfolgten an den vier Pfingsttagen rund 700 Zuschauer die 10 Spiele dieser dynamischen Sportart. Die vom Verein selbst produzierten Livestreams auf Deutsch und Englisch erreichten weltweit über 120.000 Rollstuhlbasketball-Fans und stießen vor allem in Asien auf große Resonanz, da die Spiele der japanischen Mannschaft in Tokio zur besten Sendezeit übertragen wurden.

Sedat, Geschäftsführer der Köln 99ers, zeigte sich mit dem Teilnehmerfeld und dem Ablauf sehr zufrieden: „Die Mannschaften gehören zu den besten im Rollstuhlbasketball weltweit. Unsere Zuschauer in der Halle und am Livestream haben Weltklasse-Rollstuhlbasketball gesehen. Jeden Tag kamen mehr Menschen in die Sporthalle am Bergischen Ring“.