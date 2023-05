Harald Reutershahns letzte Reise findet am 1. Juni statt

No body found to use for abstract...

Foto: privat

Frankfurt am Main (kobinet) Die letzte Reise von Harald Reutershahn, der über Jahrzente hinweg nicht nur die kobinet-nachrichten, sondern viele andere Aktivititäten, geprägt hat und in der Nacht auf den 2. Mai gestorben ist, findet mit seiner Beisetzung am 1. Juni um 15.30 Uhr im Friedwald Dietzenbach statt. Im Anschluß kann man noch einmal zusammenkommen, um sich an Harald Reutershahn zu erinnern, um gemeinsam zu weinen und zu lachen.

Link zum Nachruf auf Harald Reutershahn in den kobinet-nachrichten:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/05/15/harald-reutershahn-mitinitiator-und-motor-der-kobinet-nachrichten-verstorben/

Link zur Traueranzeige, die u. a. in der Frankfurter Rundschau am 27. Mai geschaltet wurde:

https://trauer-rheinmain.de/traueranzeige/harald-reutershahn

Es wird gebeten, keine Blumen oder Kränze mitzubringen, nur ein paar rote Nelken werden für Harald mitgegeben.