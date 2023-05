Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) Werkstatträte riefen am 24. Mai zum Protest in Berlin für bessere Löhne für gute Arbeit auf und demonstrierten vor dem Reichstag. Im Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) beschäftigt sich der Inklusator und Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, daher dieses Mal mit dem Thema der Werkstätten und dabei auch mit der Entlohnung für deren behinderte Beschäftigte. Zu Gast im akteullen IGEL-Podcast sind Dirk Henel und Petra Loose von der Gemeinschaft uLPeDi. uLPeDi steht für: unser Leben Petra und Dirk, die politisch engagiert sind. "Wertschätzung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten heißt sie als Arbeitnehmer ernst zu nehmen", lautet daher der aktuelle Titel des IGEL-Podcast.

„Werkstatträte riefen am 24.05.2023 zum Protest in Berlin auf. Das Ausnutzen von Menschen mit Behinderung in Werkstätten hat den Weg auch auf die europäische Bühne gefunden. Deutschland steht nicht sehr gut da. Rund 350.000 Personen sind in den Werkstätten beschäftigt und werden aber nicht als Arbeitnehmer bezahlt und geschweige denn ernstgenommen. Auch wenn die Gemeinschaft groß ist, so gehen die Meinungen und die Empfindungen wie mit ihnen umgegangen wird auseinander. Angst spielt aber oft eine sehr zentrale Rolle. Die einen sind froh dort zu sein, die anderen fühlen sich ausgenutzt. Genau das beweist auch unsere heutige Episode. Dirk Henel und Petra Loose sind von der Gemeinschaft uLPeDi. ‚uLPeDi setzt sich für Menschen mit und ohne Behinderung ein, die Probleme mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben! Wir bieten Menschen mit und ohne Behinderung an, uns für sie und ihre Probleme an Politik und andere Institutionen zu wenden und Wege zur Lösung der Probleme zu finden.“ So steht es auf der Internetseite der Gemeinschaft. uLPeDi steht für: unser Leben Petra und Dirk. Beide sind auch politisch engagiert. Sicherlich treffen ihre Meinungen, die bereits untereinander verschieden sind, nicht auf die Zustimmung von jedem, aber genau das ist die Herausforderung der sich auch eine Gesellschaft annehmen muss. Mehr zu uLPeDi gibt es unter: www.uLPeDi.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuelle Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden es IGEL-Podcast