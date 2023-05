Internationaler Tag der Leichten Sprache

No body found to use for abstract...

Foto: Mensch zuerst

Berlin (kobinet) Heute, am 28. Mai, ist der Internationale Tag der Leichten Sprache.

Dieser Tag soll daran erinner, dass es einige Menschen gibt, die nicht gut lesen und schreiben können. "Darum muss es viele Infos und Texte in Leichter Sprache geben. Denn viele Menschen können Leichte Sprache besser verstehen", heißt es auf der Internetseite der Lebenshilfe Bremen. "Den Internationale Tag der Leichten Sprache gibt es seit dem Jahr 2020. Er ist immer am 28. Mai. Denn seit dem 28. Mai 1988 gibt es Inclusion Europe. Das spricht man: in-klu-schen ju-ropp", heißt es weiter. In Deutschland hat Mensch Zuerst, das Netzwerk von Menschen mit Lernschwierigkeiten bereits Mitte der 90er Jahre mit roten Karten mit der Aufschrift "Halt! Bitte Leichte Sprache!" das Recht auf eine Leichte Sprache eingefordert. Seit vielen Jahren gibt es auch das Netzwerk Leichte Sprache.

Link zur Seite zur Leichten Sprache der Lebenshilfe Bremen

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf betonte zum Tag der Leichten Sprache: „Für mich hat Barrierefreiheit sozialpolitische Priorität. Informationen sollten überall in Leichter Sprache zur Verfügung stehen: auf der Homepage, in der Zeitung oder in Videos. Das Team der Beratungsstelle Barrierefrei berät kostenlos zu Leichter Sprache und barrierefreier Kommunikation. Alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe und Information – wir müssen Inklusion leben.“