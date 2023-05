Vorbereitung der Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024 haben begonnen

Athletensprecher Thüringen Manuel Wehner

Foto: Christian Heilwagen

ERFURT (kobinet) In Berlin laufen noch die letzten Arbeiten zu Vorbereitungen von Deutschlands größtes Multisportevent im Jahr 2023 – die Special Olympics World Games Berlin 2023. Da blickt man in Thüringen bereits auf das nächste Sportgroßevent, die Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024. Diese Nationalen Winterspiele der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung finden in der Zeit vom 29. Januar bis zum 02.Februar 2024 im Freistaat Thüringen statt. Die Schirmherrschaft der Nationalen Winterspiele übernimmt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Special Olympics Deutschland wird diese Veranstaltung gemeinsam mit Special Olympics Thüringen ausrichten. Dann werden 3.000 aktiv beteiligte Personen dazu beitragen, dass die Spiele in Thüringen zur größten inklusiven Sportveranstaltung des Jahres 2024 in Deutschland werden. Insgesamt gehen rund 1.000 Sportlerinnen und Sportler in zehn Sportarten an den Start.

“Wir freuen uns auf den Ministerpräsidenten und versprechen, dass wir Athletinnen und Athleten unser Bestes geben, um Thüringen gut bei unseren Nationalen Spielen zu vertreten“, so Athletensprecher und Langlaufathlet Manuel Wehner beim ersten Zusammentreffen des Kuratorium der Nationalen Winterspiele Thüringen 2024.