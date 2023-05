Kirchenprivileg bei Diskriminierungen den europäischen Angaben anpassen

Sharepic: Kirchenprivileg den europäischen Angaben anpassen

Foto: advd

Berlin (kobinet) "Kirchenprivileg den europäischen Angaben anpassen: In § 9 AGG wird konfessionellen Verbänden eine weitgehende Autonomie im arbeitsrechtlichen Kontext eingeräumt. Dies widerspricht europäischen Richtlinien. Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft muss laut Europäischem Gerichtshof 'eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung' für die Ausübung der Tätigkeit darstellen. Dies ist in §8 AGG bereits geregelt, sodass §9 zu streichen ist." Mit diesem Tweet wies das Bündnis AGG Reform Jetzt zum 11. Deutschen Diversity Tag, der am 23. Mai begangen wurde, auf seine zehnte von insgesamt elf Forderungen hin, die bei einer Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) berücksichtigt werden müssen.

Link zum Tweet zur 10. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Die rot-grün-gelbe Koalition habe in ihrem Koalitionsvertrag die Reform des AGG angekündigt, heißt es vonseiten des Bündnisses. „Unterzeichnet unsere Stellungnahme mit den 11 Forderungen für die #AGGReform und werdet Mitglied des Bündnisses! https://agg-reform.jetzt/„, so die Aufforderung des Bündnisses von über 120 Organisationen.

Organisationen und Einzelpersonen, die die Forderungen für die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) unterstützen wollen, können sich auf der Internetseite des Bündnisses unten selbst eintragen und damit weitere Infos zur Kampagne erhalten.

Link zur Möglichkeiten des Eintragens und zur Kampagnenseite: https://agg-reform.jetzt/

Link zur 1. Forderung des Büdnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 2. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 3. und 4. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 5. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 6. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 7. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 8. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt

Link zur 9. Forderung des Bündnisses AGG Reform Jetzt