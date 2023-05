IGEL-Podcast: Das heiße Treffen der Branche – 22. Rehab in Karlsruhe

Cover: IGEL-Podcast zur Rehab

Bad Segeberg / Karlsruhe (kobinet) "Das heiße Treffen der Branche – Rehab Karlsruhe lädt zur 22. Ausgabe der Fachmesse ein", so lautet der Titel der vor kurzem erschienenen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Die REHAB findet vom 15. - 17. Juni statt und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach im Vorfeld der Messe mit Annika Gehrmeyer, Projektleiterin der Fachmesse, und Volker Neumann, Herausgeber des Ratgebers Mobitipp und Partner der Rehab.

„Die Rehab ist die Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion in Karlsruhe. Die REHAB findet vom 15. bis 17. Juni 2023 bereits zum 22. Mal statt. Bereits zum 2. Mal ist der IGEL Podcast Partner der Fachmesse. Sie zählt zu den südlichsten Messen in der Branche und freute sich bisweilen immer auf gutes Wetter. Gerade das gute Wetter ist nötig, da die Fachmesse mit seinem riesigen Außengelände sehr viele spannende Attraktionen bietet. Annika Gehrmeyer, Projektleiterin der Fachmesse, und Volker Neumann, Herausgeber des Ratgebers Mobitipp und Partner der Rehab, erläutern uns, warum die REHAB ein MUST ist. Mehr Infos zur Rehab gibt es hier: www.rehab-karlsruhe.de„, heißt es in der Ankündigung der Episode des IGEL-Podcast zur REHAB.

