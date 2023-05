Bild von Jürgen Dusel mit Statement zur Inklusion

Foto: Büro des Bundesbehindertenbeauftragten

Berlin (kobinet) "Inklusion ist nicht nur eine Haltungsfrage, sie ist ein Menschenrecht. Lassen Sie uns alle gemeinsam an einer Gesellschaft mitwirken, in der es normal ist, verschieden zu sein. In der alle Menschen gleiche Chancen haben und gleich wertgeschätzt werden – sei es auf dem Arbeitsmarkt, beim Wohnen oder in Bezug auf eine Digitalisierung, die allen offensteht." Dies erklärte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel anlässlich des Diversity-Tages, der am 23. Mai in Deutschland begangen wurde. "Am Diversity Tag feiern wir das Verschieden-Sein und erinnern uns daran, dass in einer lebendigen Demokratie kein Weg an Inklusion und Chancengleichheit vorbeiführt", so Jürgen Dusel, der am 23. Mai auch zu seinem Jahresempfang geladen hatte.

Link zum Facebookeintrag von Jürgen Dusel zum Diversity Tag