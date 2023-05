Fünftes Europäisches Parlament von Menschen mit Behinderungen eröffnet

Roberta Metsola

Foto: Roberta Metsola

Brüssel (kobinet) Der Präsident des Europäischen Behindertenforums (European Disability Forum - EDF), Yannis Vardakastanis, hat heute am 23. Mai zusammen mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, das mittlerweile fünfte Europäische Parlament von Menschen mit Behinderungen eröffnet. Von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr werden aktuelle Themen der europäischen Behindertenpolitik im EU-Parlament in Brüssel diskutiert. Die Veranstaltung wird auch im Livestream übertragen. Ein Jahr vor der nächsten Wahl des Europäischen Parlaments rief die Parlamentspräsidentin dazu auf, sich poliitisch zu engagieren und vielleicht auch selbst für das Europäische Parlament zu kandidieren. Yannis Vardakastanis betonte in seiner Rede, dass auch die politischen Prozesse barrierefrei sein müssen, um gleichberechtigt in politischen Gremien mitwirken und dafür kandidieren zu können.

Link zum Programm der Veranstaltung

Link zum Livestream der Veranstaltung am 23. Mai von 9:30 bis 18:30 Uhr