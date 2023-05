Europäische Parlament der Menschen mit Behinderungen tagt am 23. Mai in Brüssel

No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

Brüssel (kobinet) Heute, am 23. Mai, findet ab 9:00 das Europäische Parlament der Menschen mit Behinderungen in Brüssel statt. Dabei sollen aktuelle Themen zur Inklusion in der Europäischen Union (EU) diskutiert und Menschen mit Behinderungen Sichtbarkeit gegeben werden, wie die Europaabgeordnete der Grünen, Katrin Langensiepen, den kobinet-nachrichten mitteilte. Die Veranstaltung, die von 9:00 bis 18:30 Uhr in Brüssel stattfindet, wird auch im Livestream von 9:30 bis 18:30 Uhr übertragen.

Link zum Programm der Veranstaltung

Link zum Livestream der Veranstaltung am 23. Mai von 9:30 bis 18:30 Uhr