Diversity ist nice, Antidiskriminierung ist besser! Social Media Kampagne gestartet

Berlin (kobinet) "Heute ist #DiversityDay! Als Bündnis "#AGGReform - Jetzt!" sagen wir: 'Diversity ist nice, #Antidiskriminierung ist besser!'". So heißt es in einem Tweet zum Start der Social Media Kampagne zum Diversity Tag, der heute am 23. Mai begangen wird. Die rot-grün-gelbe Koalition habe in ihrem Koalitionsvertrag die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) angekündigt, heißt es in einem ersten Tweet des Bündnisses zum heutigen Diversity Tag, das auf seine 11 Forderungen hinweist. "Unterzeichnet unsere Stellungnahme mit den 11 Forderungen für die #AGGReform und werdet Mitglied des Bündnisses! https://agg-reform.jetzt/", so die Aufforderung des Bündnisses von über 120 Organisationen.

Organisationen und Einzelpersonen, die die Forderungen für die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) unterstützen, können sich auf der Internetseite des Bündnisses unten selbst eintragen und damit weitere Infos zur Kampagne erhalten.

Link zur Möglichkeiten des Eintragens und zur Kampagnenseite: https://agg-reform.jetzt/