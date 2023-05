25. Karneval der Kulturen

Karneval der Kulturen 2015

Foto: Jasmin Pront

Berlin (kobinet) Nach drei Jahren coronabedingter Pause freuen sich Berliner und Gäste der Stadt Pfingsten wieder auf den Karneval der Kulturen. Der Umzug fällt kürzer aus als gewohnt. Start ist um 12 Uhr Gneisenaustraße/Ecke Zossener Straße. Der Senat wolle auch zukünftig ein starker Partner des Festes sein, versprach Kultursenator Joe Chialo (CDU) auf einer Pressekonferenz. Etwa eine Million Besucher werden zur 25. Ausgabe des Karnevals erwartet.

Nach den Worten des Kultursenators ermutigt der Karneval, „die Vielfalt unserer Stadt zu feiern, Vorurteile abzubauen, einen Raum für gegenseitige Wertschätzung und respektvolles Miteinander zu schaffen.“ Mehr als 5000 Mitrwirkende haben sich angemeldet. „Die Variante ist also abgespeckt, das heißt aber noch lange nicht, dass sie dünn ist“, so die Veranstalter auf der Webseite des Karnevals:

Der große Straßenumzug ist das Herz des Karnevals der Kulturen, aber rundherum findet ein buntes Straßenfest statt, das schon am 26. Mai beginnt. Das Fest ist dezentral, rund um die Zossener Straße/Blücherstraße ist die sogenannte „Sound Avenue“ eingerichtet, bei der euch vielfältige Musik erwartet. Andere Stationen heißen „Shantitown“ (am Blücherplatz), „Rasen in Aktion“ oder „Klangplaza“ (vor der Amerika-Gedenkbibliothek). Los geht’s täglich zwischen 11 und 12 Uhr, das Programm läuft dann bis in die Abendstunden.