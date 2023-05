So bunt ist die Behinderungsverarbeitung: Sonntag trifft IGEL im Podcast

Titelbild zur Mai-Ausgabe des IGEL-Podcast: Sonntag trifft IGEL

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "So bunt ist die Behinderungsverarbeitung", so lautet das Thema der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) in der Reihe "Sonntag trifft IGEL". Jennifer Sonntag und Sascha Lang beschäftigen sich in ihrem dritten Sonntagsgespräch u.a. mit Fragen des Klarkommens mit der Behinderung, mit Akzeptanz der Behinderung und Inklusion sowie mit der Behinderungskultur auch im Verhältnis zu anderen Bewegungen.

„Kommen wir mit unserer Behinderung klar? Wieviel Klarkommen ist nötig? Was kommt zuerst: die Akzeptanz unserer Behinderung oder die Inklusion? Sind wir behindert oder werden wir behindert? Brauchen wir eine Behinderungskultur? Was haben andere sogenannte Bewegungen uns voraus? Wichtige Fragen über die sich Jennifer Sonntag und Sascha Lang in der 3. Ausgabe von ‚Sonntag trifft IGEL‘ unterhalten. Wie immer vertreten beide ihre eigene Meinung und sind offen für Feedback! Mehr Infos zu den beiden findet ihr unter:Jennifer Sonntag: www.Jennifer-Sonntag.de und IGEL: http://www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung der IGEL-Podcast Episode.

