Special Olympics World Games Berlin 2023 wird von breiter Medien-Allianz begleitet

Vertreter des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023 und der Medien-Allianz

Foto: Nadine Baethke

BERLIN (kobinet) In der deutschen Mediengeschichte ist es bisher einmalige, dass ein Ereignis wie die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung durch eine breite Allianz an Medien unterstützt wird. Für die Special Olympics World Games Berlin 2023 haben sich die elf führenden deutschen Anbieter von Bewegtbild zusammengeschlossen, um mit ihrer geballten Medienkraft die Wettbewerbe in Berlin zu begleiten. Ziel ist es Menschen mit geistiger Behinderung mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Dieser Allianz gehören ARD, BILD, DAZN, Deutsche Telekom AG, Meta, Prime Video, ProSiebenSat1 Media SE, RTL, sky, Sport1 und ZDF an.

Die Partner der Medien-Allianz bringen eine breite Palette an unterstützenden Maßnahmen mit. Am sichtbarsten ist die journalistische Berichterstattung über die Weltspiele im Sport wie auch in anderen redaktionellen Formaten. Die Beratung in der Darstellung der Weltspiele für eine höhere Reichweite in den sozialen Medien ist eine andere. Auch die personelle Unterstützung bei der Produktion der TV-Signale für TV-Sender aus aller Welt, die das Organisationskomitee in Eigenregie erstellt, ist eine Facette der Leistungen der Medien-Allianz.

Egal, ob TV-Übertragungen, Zeitungsartikel oder Post in Social Media Kanälen, je mehr über die Weltspiele berichtet wird, desto mehr Menschen kommen mit der Inklusionsbewegung Special Olympics in Berührung und setzen sich mit den Herausforderungen auseinander, denen sich die Athletinnen und Athleten im alltäglichen Leben ausgesetzt sehen. „Unsere Vision, für die Weltspiele 2023 und damit eine in der Historie der deutschen Sportberichterstattung einmalige Allianz der führenden elektronisch Sport berichterstattenden Medienunternehmen Deutschlands in ein Team zusammen zu bringen, ist wahr geworden. Darauf sind wir natürlich auch ein wenig stolz, aber vor allem freuen wir uns, dass nunmehr die Voraussetzungen geschaffen sind, um mit großer Medienpower größtmögliche Aufmerksamkeit für unsere Athleten und Athletinnen zu schaffen“, erklärt dazu Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland und des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023.