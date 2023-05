SozialgesprächPodcast: Digitale Barrierefreiheit: Was ist das eigentlich?

Berlin (kobinet) "Digitale Barrierefreiheit: Was ist das eigentlich?" darum geht's im #SozialgesprächPodcast. "Digitale Barrierefreiheit geht im Grunde alle Menschen und auf jeden Fall alle Organisationen und Fachkräfte der Sozialen Arbeit an. Warum wird das Thema dann so sträflich vernachlässigt? Worauf sollte ich dabei achten? Und was ist eigentlich digitale Barrierefreiheit? Diese Fragen versuchen wir im Sozialgespräch Podcast mit drei Expert*innen zu beantworten", heißt es in der Ankündigung es knapp einstündigen Podcasts.

„Da das Thema so wichtig und komplex ist, haben wir dieses Mal drei Gesprächspartner*innen eingeladen. Matthias Schug, Leiter des AWO Projekte DigiTeilhabe, kennen aufmerksame Hörer*innen bereits aus einer früheren Folge. Diana Martin ist als Usability-Expertin mit dabei und bringt eine wertvolle Perspektive zum Thema mit. Casey Kreer macht als Beraterin für digitale Barrierefreiheit die Runde komplett und lässt uns an ihrer Expertise und Erfahrung teilhaben“, heißt es weiter in der Ankündigung.

