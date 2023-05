Bundesregierung will PUEG abschließend beraten

Blick auf das Bundeskanzleramt

Foto: H. Smikac

BERLIN (kobinet) Die von SPD, Grüne und FDP in den Bundestag eingebrachte Pflegereform liegt nun auch der Bundesregierung gleichlautend als Gesetzentwurf vor. Der Entwurf eines Gesetzes zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz - PUEG) soll in der kommenden Woche abschließend beraten werden.

Zu den wesentlichsten Zielen dieses Gesetzes zählen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf:

die Stärkung der häusliche Pflege,

die Entlastung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen sowie anderer Pflegepersonen

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für professionell Pflegende

die Potentiale der Digitalisierung für Pflegebedürftige und für Pflegende noch besser nutzbar zu machen.

Die weiteren Einzelheiten zu diesem Gesetzentwurf sowie zu den mit diesem Gesetz verbundenen Veränderungen sind in diesem fast 60seitigen Material nachzulesen