SightCity war ein voller Erfolg

Die Silhoutette der Stadt Frankfurt am Main

Foto: Pixabay/moritz320

FRANKFURT am MAIN (kobinet) Nach vier Jahren fand die Sight City, die größte Messe für Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte in Frankfurt am Main wieder in Präsenz statt. Das Kap Europa erwies sich als gute Wahl, bot es doch auf vier Etagen die Gelegenheit, neue technische Entwicklungen zu bestaunen und Kontakt zu Bildungseinrichtungen und zur Selbsthilfe zu knüpfen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) konnte auch diese Veranstaltung wieder als Erfolg verbuchen.

„Unser Messeauftritt war ein voller Erfolg“, stellte Werner Wörder, der erste Vorsitzende des DVBS mit Rückblick auf diese Messe fest, „Unsere Themen Ausbildung, Studium, Beruf und Ruhestand waren bei unseren Gästen sehr gefragt. Vor allem unser Projekt [email protected] und unsere Interessengruppe LowVisionPlus erfreuten sich großer Resonanz.“

Dass es keine Ausstellungskataloge in Blindenschrift gab und die Standnummern für Sehbehinderte Besucherinnen und Besucher sehr schwer zu lesen waren, ist nach seinen Worten bedauerlich.

Wer keine Gelegenheit hatte, die SightCity in Frankfurt zu besuchen oder nicht alle Stände erreichen konnten, hat jedoch die Gelegenheit, einige Neuheiten in Ruhe kennen zu lernen. Dabei hilft Ihnen der Podcast „Sight Views“ von Christian Stahlberg. Er hat Interviews mit Ausstellern geführt, die er nach und nach in den Podcast einstellt.