Für Inklusion geleuchtet

Beim Aktionstag „Leuchten für Inklusion“

Foto: VbA – Selbstbestimmt Leben

MÜNCHEN (kobinet) Passend zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 05.Mai, hatte der Verein VbA Selbstbestimmt Leben e.V. auf dem Rindermarkt in München unter dem Motto „Leuchten für Inklusion“, auf seine Forderungen an Politik und Gesellschaft aufmerksam gemacht. Dabei hatte das Thema „Bessere Unterstützung, mehr Selbstbestimmung – Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung stärkt Inklusion“ im Fokus der Veranstaltung gestanden.

Mitten im Münchner Stadtzentrum diskutierten während des Aktionstages verschiedene Vertreter aus der Politik sowie Menschen mit Behinderung, die das Modell der Persönlichen Assistenz leben, unter anderem darüber, welche Voraussetzungen es für Menschen mit Behinderung braucht, um persönliche Assistenz optimal nutzen zu können beziehungsweise was sich verbessern muss.

Zentrale Forderungen an die Politik waren mehr Geld für Assistenzkräfte für Menschen mit Behinderung, die privat angestellten Pfleger und Helfer, mehr Assistenzkräfte

auf dem Weg der Förderung von Assistenzvermittlungen, mehr finanzielle Mittel für Werbekampagnen und weniger Bürokratie bei Sozial- und Teilhabeleistungen sowie bei Assistenzleistungen. Gefordert wurden dabei ebenso deutlich mehr barrierefreier Wohnraum und der Ausbau von alternativen und selbstbestimmten Wohnformen und Förderung selbstbestimmter Lebensformen, wie mehr Assistenzleistungen im Heim.

Zum Abschluss wurden an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer die elektrischen Kerzen verteilt, mit denen alle zusammen, mit musikalischer Unterstützung durch die Band „Hot Club of Moustaches“, den Rindermarkt zum Leuchten brachten.

Alle Beteiligten waren begeistert über die rundum gelungene Veranstaltung und sind sich sicher, mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema geschaffen zu haben. Zugleich sind sie sich dessen bewusst, so betonten sie, dass sie dauerhaft immer wieder auf dieses Thema aufmerksam machen um Vorwärts zu kommen.