Pressefotos des Jahres

World Press Photo im Willy-Brandt-Haus

Foto: sch

Berlin (kobinet) Pressefoto des Jahres wurde eine Aufnahme von Evgeniy Maloletka. Es zeigt eine hochschwangere Frau in Mariupol nach einem russischen Angriff auf eine Geburtsklinik im März 2022. Das Foto des ukrainischen Journalisten ist wie weitere Siegerfotos seit heute im Berliner Willy-Brandt-Haus zu sehen.

Es sind authentische aktuelle Bilder von Ereignissen, Menschen und bewegenden Momenten. Die Jury wählte aus über 60.000 Fotos von mehr als 3700 Presseleuten aus 127 Ländern aus. Die Siegerfotos werden in einer Ausstellung in über 45 Ländern gezeigt. World Press Photo ist zum 20. Mal im Willy-Brandt-Haus zu sehen.

Gewinner des weltweiten Wettbewerbs ist dieses Jahr ein „Kriegsreporter“. SeinFoto von der Belagerung von Mariupol hält das menschliche Leid, das durch die russische Invasion in der Ukraine verursacht wurde, in einem einzigen Bild fest. Maloletka lebte wochenlang in einem Krankenhauskeller in Mariupol, während russische Bomben auf die Stadt abgeworfen wurden.

Die Ausstellung World Press Photo 2023 ist bis zum 11. Juni in dem barrierefreien Haus geöffnet. (Dienstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, Eintritt frei).