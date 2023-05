ART+ für inklusive Hochschulbildung

HAMBURG (kobinet) ARTplus ist die erste bundesweite Offensive zur künstlerischen Qualifizierung und Ausbildung von Kreativen mit Behinderung. Um über den aktuellen Stand des Strukturprogramms ARTplus in Nordrhein-Westfalen zu informieren, laden EUCREA und kubia jetzt zu einer Gesprächsrunde in der kommenden Woche im Folkwang Theaterzentrum in Bochum ein.

Das bundesweite Strukturprogramm ARTplus von EUCREA bietet seit 2021 künstlerisch talentierten Menschen mit physischen, psychischen und Sinnesbehinderungen sowie Lernschwierigkeiten die Möglichkeit, an künstlerischer Hochschulbildung in den darstellenden und bildenden Künsten sowie in der Musik teilzunehmen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen vertritt das kaethe:k Kunsthaus der Gold-Kraemer-Stiftung das Programm. Unter anderem gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen kooperiert ARTplus mit der Folkwang Universität der Künste und ist auch mit anderen Kunsthochschulen im Austausch. Kunstschaffende mit Behinderung nehmen im Rahmen von ARTplus an verschiedenen regelmäßigen Unterrichts- und Bildungsformaten teil.

EUCREA und kubia laden zu einer öffentlichen Gesprächsrunde am Dienstag, den 23. Mai im Folkwang Theaterzentrum in Bochum ein. Die Projektinitiator*innen, Dozierende und Studierende der in Nordrhein-Westfalen beteiligten Hochschulen berichten auf dieser Veranstaltung über die bisherige Zusammenarbeit, ihre Erfahrungen und zu bewältigende Herausforderungen. Außerdem geben Sie Impulse für eine inklusivere Hochschulpraxis.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung. Weitere Informationen über die Veranstaltung sowie zur Barrierefreiheit und zur Anmeldung gibt es auf dieser Internetseite.