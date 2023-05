Warner Music offizieller Partner der Special Olympics World Games 2023

MADCON auf der Bühne bei der ersten Live-Performance des Games Song „Are You Ready“

Foto: Chris Heidrich

BERLIN (kobinet) Das größte inklusive Sportereignis und eines der größten Musiklabels der Welt, die Warner Music Central Europe, setzen sich gemeinsam für mehr Teilhabe ein. Warner Music Central Europe ist exklusiver Musikpartner der Special Olympics World Games Berlin 2023 und Warner Künstler Madcon sind die Interpreten des offiziellen Games Song “Are You Ready” für die Weltspiele der Menschen mit geistiger Behinderung. Am gestrigen Abend hat die Release-Party zu „Are You Ready” in Berlin stattgefunden.

„Are You Ready“ heißt der offizielle Song der Special Olympics World Games Berlin 2023 und kommt vom norwegischen Duo Madcon. Der Song wird eines der Highlights der Eröffnungsfeier der Weltspiele von Menschen mit geistiger Behinderung am 17. Juni im Berliner Olympiastadion sein. Neben „Are You Ready” perfomen Madcon beim Start der Special Olympics World Games ein Hit-Medley. In Kooperation mit Warner Music Central Europe, hat das norwegische Spitzenduo den Song komponiert – mit einer mitreißenden Melodie, tanzbarem Beat und einer Energie, die nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern ein Millionenpublikum begeistern wird.

„Wir freuen uns, Warner Music Central Europe als starken Partner für die Special Olympics World Games in Berlin zu gewinnen. Sport und Musik gehören einfach zusammen. Es ist fantastisch, einen Partner zu haben, der die Werte von Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe der Special Olympics Bewegung mit uns auf die Bühne bringt“, sagte Albert Tuemann Marketing-Chef und Mitglied der Geschäftsleitung des Organisationskomitees der Special Olympics World Games 2023.