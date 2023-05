Infos für Eltern und Betroffene zum Selbstbestimmungsgesetz

Symbol von Starke Kids zum Selbstbestimmungsgesetz

Foto: StarkeKids

Berlin (kobinet) Mit dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz sollen die Rechte und das Leben von Trans-Menschen verbessert werden. Es löst das veraltete und diskriminierende Transsexuellengesetz (TSG) von 1981 ab – ein Schritt, der längst überfällig ist. Doch es gibt auch Kritik an dem neuen Gesetzesentwurf. Vor allem Eltern sind verunsichert, denn das Gesetz sieht vor, dass bereits 14-jährige (mit Zustimmung der Eltern oder des Familiengerichts) ihr Geschlecht und ihren Vornamen ändern lassen können. Sind sie überhaupt schon reif genug für so eine wichtige Entscheidung? Und was, wenn sie es später bereuen? Darüber berichtet die Internetplattform StarkeKids und hat Tipps für Eltern und Betroffene parat.

