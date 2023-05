VdK verzeichnet starken Mitgliederzuwachs

Logo VdK Deutschland

Foto: VdK Deutschland

Berlin (kobinet) Der Sozialverband VdK Deutschland hat am 15. Mai seinen 19. Ordentlichen Bundesverbandstag in Berlin eröffnet. 170 Delegierte versammeln sich für drei Tage in Berlin, unter anderem, um das Präsidium zu wählen und über wichtige Beschlüsse abzustimmen. Im Mittelpunkt des ersten Tages standen der Bericht des Präsidiums sowie die sozialpolitischen Anträge. Verena Bentele zeigte sich als Präsidentin des VdK erfreut über das enorme Mitgliederwachstum in den vergangenen fünf Jahren um rund 274.600 auf aktuell 2,2 Millionen.

Im Bericht des Präsidiums kündigte die VdK-Präsidentin weitere Schritte an, um den Verband in die Zukunft zu führen. Mit einer Neufassung der Satzung und der Verabschiedung eines Zielbildes für die Ausrichtung des VdK bis 2030 sollen auf dem Verbandstag die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Heute, am 16. Mai, stehen die Wahlen des Präsidiums sowie des Bundesausschusses im Mittelpunkt. Verena Bentele stellt sich zur Wiederwahl für weitere vier Jahre als VdK-Präsidentin.