Liza Moskalenko gewann zweiten International Low-Vision Song Contest

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Liza Moskalenko aus der Ukraine ist mit ihrem Song "Meine Ukrainer" Gewinnerin des zweiten International Low-Vision Song Contests (ILSC). In einer spannenden Abstimmung setzte sie sich am 12. Mai gegen Catiana aus Spanien und Zara aus Slowenien durch und gewann das "Diamond Eye". So entschied das weltweite Publikum im Online-Voting. In ihrem berührenden Klavier-Song mit bedrückenden, aber auch hoffnungsvollen Bildern macht die 14-jährige Liza sich und ihrem Volk Mut, wie es im Newsletter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands dbsv-direkt heißt.

Die Show wurde von acht Radiosendern aus fünf Ländern übertragen sowie live auf YouTube gestreamt. Sie kann hier noch einmal geschaut werden:

https://www.youtube.com/watch?v=S8S9sNW3jzU

„Obwohl die Essener Band rockloader mit „loser“ einen wirklich guten Rocksong ablieferte, schien der Lauf des Abends manch anderen Song Contests zu folgen und bescherte Deutschland Platz 17. Nachdem sich in der Show alle 17 Bands und Musikschaffenden vorgestellt hatten, eine AD von ‚Hörmal Audiodeskription‘ die Künstlerinnen und Künstler beschrieb und ihre Songs gespielt wurden, spielte der blinde Ausnahmemusiker Noe Socha aus New York live auf Gitarre und Blues-Mundharmonika und berichtete über seinen Weg zum Profimusiker“, heißt es im Bericht von dbsv-direkt.

Die Ergebnisse des Votings sowie weitere Informationen zum ILSC finden Sie unter:

www.dbsv.org/ilsc