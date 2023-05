Künstliche Intelligenz getestet

Prompt: Rollstuhl-Fußball

Foto: Midjourney

Berlin (kobinet) Zur künstlichen Intelligenz (KI) gehören Bildgeneratoren wie Midjourney, Stable Diffusion oder Adobe Firefly. Ein aufregendes Thema. KI soll vieles verbessern können. Markus Ladstätter in Wien hat sich Generatoren angesehen, wie sie Bilder zum Thema Behinderung umsetzen.

Sein Kommentar auf BIZEPS ist spannend. „Seit einigen Wochen sind Text-zu-Bild-Generatoren ein sehr aufregendes Thema. Mitunter können so beeindruckende Bilder erzeugt werden, die bis vor kurzem ohne fundierte künstlerischer Ausbildung undenkbar gewesen wären“, schreibt .Ladstätter.

Die Frage, die er sich gestellt hat: Wie authentisch stellen diese Programme Bilder zum Thema Behinderung dar, wenn sie nicht bis ins kleinste Detail vorgeschrieben bekommen, was sie machen sollen?

Auf die Idee kam er als er ein Bild erstellte, das „Menschen beim E-Rolli-Fußball“ zeigen soll. Drei Programme hat er getestet. Alle diese Programme werden durch eine enorm große Anzahl an Bildern trainiert, oft aus sogenannten Bilddatenbanken. Weil dort allerdings Behinderung entweder kaum oder sehr stereotypisch dargestellt ist, kommt es zu dem hier gezeigtenErgebnis.

Das Problem liegt also in der fehlenden Darstellung behinderter Menschen in den üblichen Bilddatenbanken der Medienbranche. Für Ladstätter keine Überraschung, zeigt es allerdings sehr schön, wie gefestigte „Vorurteile“ ins Digitale mitgenommen werden.

Da er aber weiß, dass diese Programme wesentliche bessere Ergebnisse liefern können als in seinem Test, fragt e: „Wie sehen Ihre Ergebnisse zum Thema Behinderung aus? Ich bin darauf gespannt!“