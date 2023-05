Cover des IGEL-Podcast zu den Aktionen am 5. Mai 2023

Foto: Moritz Heck

Bad Segeberg (kobinet) "Wann ist spontanes Reisen für Menschen mit Behinderung endlich normal?" So lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Im Nachgang zu Aktionen für eine barrierefreie Bahn am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai sprach der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang mit Alexander Ahrens und Kay Macquarrie von der ISL u.a. auch darüber, wie es dazu kam, dass einige Demonstrant*innen am 5. Mai von der Polizei nach einem spontenan Besuch vor dem Bundesverkehrsministerium zum Berliner Protesttagszug geleitet wurden.

„Kommt mit der Deutschen Bah nach Berlin!“ war der Aufruf der ISL vor einigen Wochen. Dem Aufruf sind deutschlandweit rund 50 Personen gefolgt, die von der ISL finanzielle Unterstützung erhalten, aber ganz viele sind so angereist. Sie wollten alle, dass Assistenzangebot der Bahn auf die Probe stellen. Die Bahn war vorbereitet und die Mitarbeiter gaben sich, wie immer, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Mühe. Es ist ja auch nicht das Personal, was die ISL mit ihrem Protest treffen möchte, sondern die Firmenleitung, die Politik und das nicht barrierefreie Material. Alexander Ahrens, Geschäftsführer der ISL, und Kay Macquarrie, Aktivist aus Kiel, erzählen in dieser spontan Ausgabe mehr über ihren Protest, über die Festsetzung durch die Polizei und über die Forderungen an die Bahn und an das Verkehrsministerium. Das Foto auf dem Cover wurde von Moritz Heck gemacht. Auf dem Foto sieht man Menschen mit und ohne Rollstuhl, die in Gruppen eine Ampel überqueren. Im Hintergrund vermutet man einen Polizisten. Mehr zur Aktion gibt es auch auf www.isl-ev.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

