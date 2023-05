Teilhabe an der Arbeitswelt trotz psychischer Erkrankung

Hamburg (kobinet) Psychisch erkrankten Menschen Zugang zur Arbeitswelt schaffen, darum ging es am 10. Mai beim "TaK der offenen Tür – Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext“ des städtischen Sozialunternehmens Fördern & Wohnen (F&W) in Farmsen. Erkrankte, Angehörige und Fachleute konnten sich umfassend über die individuelle Arbeitsbegleitung informieren, die F&W seit gut 25 Jahren in Wandsbek anbietet.

Geschützter Rahmen

„Wir suchen passgenaue Beschäftigungen für Menschen, die ihre Leistungsfähigkeit ausbauen wollen“, erläutert Joanna Pastula, bei F&W Teamleiterin von PIA – Projekt individuelle Arbeitsbegleitung. „Unsere Klient:innen können in einem geschützten Rahmen tätig werden, und wir sind auch für die Unternehmen da, die Beschäftigung anbieten.“

Zum Einstieg wenige Stunden pro Woche

Oft hätten Erkrankte gefragte Qualifikationen, aber belastende Erfahrungen mit einem Vollzeit-Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gemacht. „Dann ist beispielweise eine Beschäftigung mit wenigen Stunden Arbeitszeit ein guter Einstieg“, so Pastula. Nach und nach lasse sich die Stundenzahl steigern. Tests zu den eigenen beruflichen Stärken und Bewerbungstraining gehören ebenso zur individuellen Begleitung wie Hospitation und Praktika.

Marcel Claußen packt gerne mit an im Lager

Marcel Claußen hat diese Anfangsphase bereits hinter sich. Mithilfe von PIA hat er einen Beschäftigungsplatz in der Lagerlogistik gefunden, der ihm gut gefällt: An drei Tagen pro Woche für je fünf Stunden macht er bestellte Ware versandfertig, pflegt Bestelldaten in die Lagersoftware ein und packt auch gerne beim Entladen neuer Ware mit an. „Besonders während der Corona-Zeit gab es richtig viel zu tun“, erzählt der 37-Jährige. Seine Ausbildung zum Elektroniker hatte er abbrechen müssen, als er erkrankte. Nach der Zeit bei PIA will er sich um einen neuen Ausbildungsplatz bewerben.

Erfahrungsaustausch mit Quiz

Beim „TaK der offenen Tür“ berichteten Marcel Claußen und weitere Teilnehmer:innen der Arbeitsbegleitung den Gästen von ihren Erfahrungen. Fachleute von F&W stellten die Angebote vor, und alle Gäste konnten bei einem Quiz unter Beweis stellen, wie gut sie sich nach dem Rundgang mit der Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext auskennen.

Mehr Informationen über die individuelle Arbeitsbegleitung von F&W:

https://www.foerdernundwohnen.de/begleitung/arbeitsleben/pia