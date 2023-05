Rat und Hilfe bei Einschränkung der Mobilität

Lothar Hartmann im Gespräch mit Oberbürgermeister Schenk

BITTERFELD-WOLFEN (kobinet) Wenn Menschen älter werden, werden die Haare grau, Falten und Altersflecken werden sichtbar, Knochen und Bandscheiben verlieren an Elastizität - das kann jeder an sich selbst beobachten. Bei sehr vielen Personen sind diese Auswirkungen durch das Alter oder eine Erkrankung tiefgreifender und gehen bis zur Einschränkung der Mobilität - und das in einem Maße, dass Hilfe erforderlich wird. In diesen Situationen wird es jedoch schwierig, denn kaum jemand weiß, wie man helfen kann und helfen sollte. Dann ist guter Rat gefragt und Möglichkeiten dafür gibt es, zum Beispiel bei der Mitteldeutschen Bewegungsschule und Lothar Hartman, den wir kürzlich kennen lernen konnten.

Als Betreiber der Mitteldeutschen Bewegungsschule ist Lothar Hartmann auch mobil unterwegs und unterstützt Betroffene, Helfer sowie alle Menschen im Bereich und im Umfeld der Pflege. Hierzu zählen sowohl professionelle Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten als auch pflegende Angehörige, Betroffene, helfende Freunde, Nachbarn und auch Freiwillige.

Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung im Beruf und als Bewegungstrainer leistet Lothar Hartmann auf diese Weise einen Beitrag zum Thema „Altern in Würde in den eigenen 4 Wänden“. Das gilt umso mehr unter dem Eindruck des fortschreitenden demografischen Wandels.

Das Besondere am mobilen Angebot ist, dass er dieses Angebot vor Ort und in jeder Umgebung realisieren kann. Das gilt auch für Großveranstaltungen, um Informationen zu verbreiten und Interesse zu wecken bis hin zu individuellen Schulungen, um praktisch zu helfen.

Ziel der Arbeit von Lothar Hartmann ist die Gestaltung von Teilhabe und Teil-Nahme, die Möglichkeit, auch mit alters- und krankheitsbedingten Einschränkungen in den eigenen 4 Wänden selbstbestimmt und in Würde zu altern und natürlich die Gesunderhaltung der Menschen, die Bewegung unterstützen – verknappt ausgedrückt „Bewegen anstelle von Heben“.

Weitere Einzelheiten zu den Angeboten sind auf dieser Internetseite zu erfahren. Dort gibt es auch die Adressen für eine Nachfrage oder die Möglichkeit, mehr über seine Arbeit zu erfahren.