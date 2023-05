Forderungen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz einfach erklärt

Logo: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Kassel (kobinet) Der Deutsche Behinderten-Rat fordert die Bundes-Regierung auf: Das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz muss besser werden. Denn behinderte Menschen müssen gleich behandelt werden wie nicht behinderte Menschen. Der Text der Forderungen in schwerer Sprache kommt vom Deutschen Behinderten-Rat. Nun hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) die Forderungen zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in einfacher Sprache zusammengefasst und erklärt.

Link zur Zusammenfassung der Forderungen zur AGG-Reform in einfacher Sprache