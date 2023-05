Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen zeigt sich erfreut über Zustimmung zum Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt

Simone Fischer

Foto: Axel Dressel

STUTTGART (kobinet) Die Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen äußerte sich erfreut über die Zustimmung im Bundesrat zum Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Das ist nach ihren Worten ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weiter wird dabei hervorgehoben: "Jetzt müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um bei der Beschäftigung und Teilhabe schwerbehinderter Menschen in der Arbeitswelt auch in Baden-Württemberg weiter vorwärtszukommen".

Diese Personengruppe zu beachten ist, nach Einschätzung der Stuttgarter Landesbeauftragten Simone Fischer in Zeiten der Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung nicht nur klug, sie ist auch dringend geboten. Es kommt jetzt darauf an, das Gesetz mit Leben zu füllen, Chancen zu eröffnen und die Potenziale aller am Arbeitsmarkt zu nutzen. Ein zentraler Punkt für die Verbesserung der Beschäftigungschancen schwerbehinderter Menschen sind, nach Fischers Worten, langfristige und nachhaltige (über-)betriebliche Unterstützungsstrukturen durch eine stärkere Vernetzung aller Akteure.

In dem Zusammenhang stellt Simone Fischer fest: „Es ist ein sehr guter Schritt, dass sich die Fachkräfteallianz Baden-Württemberg im nächsten Spitzengespräch mit den Voraussetzungen und Chancen eines inklusiven Arbeitsmarkts beschäftigen wird. Insbesondere die berufliche Aus- und Weiterbildung ermöglicht mehr Teilhabechancen. Die Qualifizierung von Beratungsfachkräften und Lehrkräften in der Aus- und Weiterbildung hinsichtlich der Bedarfe schwerbehinderter Menschen müssen in den Fokus genommen werden. Gerade die digitale Barrierefreiheit nimmt bei der beruflichen Teilhabe und Qualifikation einen hohen Stellenwert ein. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen an der Gesamtzahl der arbeitslosen Menschen nimmt weiter zu. Für eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben bedarf es dieser Anstrengungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Konsequenterweise muss das Thema Werkstätten in diese Anstrengungen mit einbezogen werden.“