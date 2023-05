Bild von der Aktion im Landtag

Foto: NetzwerkBüro NRW

Münster (kobinet) "Gute Gespräche sind wichtig, aber jetzt tragt unsere Forderungen in die Gremien und Verwaltungen: ob zur inklusiven Bildung oder zur Barrierefreiheit im Bauen und Wohnen, in Mobilität und Gewaltschutz!“ Dazu ruft das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW im Rückblick auf den Protesttag am 5.5.2023 die Landespolitiker*innen auf.

Der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags André Kuper hatte zum parlamentarischen Frühstück im Landtag zusammen mit dem Landesbehindertenrat NRW (LBR) eingeladen. Weitere Abgeordnete sprachen im Anschluss in der Bürgerhalle mit Selbsthilfe und Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung, darunter auch den Frauen aus Netzwerk und NetzwerkBüro. Die Netzwerk-Frauen hatten im Landtag eine Stadt aus Lego- und anderen Klemmbausteinen rund um Barrierefreiheit und Vielfalt und übereichten den Minister*innen und Abgeordnete am Stand passende Forderungskärtchen, zum Beispiel zu „Wohnen und Mobilität: Barrierefrei und bezahlbar!“ oder „Bildung für alle: Inklusiv und lebenslang!“

„Wir haben am Protesttag viele gute Gespräche mit Abgeordneten verschiedener Parteien geführt“, erklärte Netzwerksprecherin und LBR-Vorstandsmitglied Gertrud Servos. „Jetzt müssen die Abgeordneten die Themen zurück in ihre Fraktionen, aber auch in all ihre Ausschüsse und weiteren Gremien tragen, denn Inklusion und Gleichstellung sind Querschnittsthemen!“

Das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW wurde 1995 als ehrenamtliche Selbst- und Interessenvertretung von Frauen mit Behinderung gegründet und vertritt die Interessen von Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit und im Land NRW. Das NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW unterstützt die ehrenamtliche Selbst- und Interessenvertretung von Frauen mit Behinderung, stellt Fachexpertise bereit und hat eine Lotsenfunktion für einzelne Frauen in NRW.

Weitere Informationen zum Landesbehindertenrat NRW:

https://landesbehindertenrat-nrw.de/

Bildbeschreibung: Netzwerk-Sprecherinnen Gertrud Servos (vorne links) mit Gleichstellungspolitikerinnen der CDU, der Geschäftsführerin der LAG SELBSTHILFE NRW und den Frauen aus Netzwerk NRW sowie dem NetzwerkBüro in der Bürgerhalle des Landtags NRW. (von links, Foto: NetzwerkBüro NRW)